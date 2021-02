I conti non tornano. Guido Crosetto sgancia la bomba sui vaccini: corsie privilegiate

19 febbraio 2021 a

Quanti furbetti hanno saltato la fila? Guido Crosetto sgancia la bomba sui vaccini anti-Covid e sulla zona d'ombra delle liste per le vaccinazioni, diverse da regione a regione. "Quando sarà tutto finito e potremo pensare anche alle cose meno importanti" premette l'imprenditore, ex ministro e tra i fondatori di Fratelli d'Italia.

Quando sarà tutto finito e potremo pensare anche alle cose meno importanti, mi piacerebbe un’informazione dettagliate sulle decine di migliaia di persone vaccinate senza alcuna motivazione medica o anagrafica. Sapere chi sono e perché hanno avuto corsie privilegiate. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 19, 2021

Ma qual è il punto? "Mi piacerebbe un'informazione dettagliate sulle decine di migliaia di persone vaccinate senza alcuna motivazione medica o anagrafica. Sapere chi sono e perché hanno avuto corsie privilegiate", scrive Crosetto su Twitter.

Il riferimento è ai dati sul sito del commissario straordinario Domenico Arcuri, secondo cui ad oggi sono state somministrate in tutto 3.369.000 dosi di vaccino e di queste 2,1 milioni di dosi sono state per gli operatori sanitari e sociosanitari, altre 359.890 per gli ospiti delle Rsa, e 187.634 per gli over 80.

Resta quindi il mistero delle altre 651.591 dosi somministrate a quello che in tabella viene definito genericamente “personale non sanitario”. Quanti furbetti del vaccino, quanti raccomandati speciali ci sono in questo piccolo esercito?

