Mario Draghi al Senato scivola proprio sui numeri: "In terapia intensiva 2,7 milioni di italiani"

Per la prima volta in un anno un presidente del Consiglio inizia un suo discorso ufficiale partendo dal ricordo delle migliaia di vittime del coronavirus e dal dolore dei loro cari. Quasi una rivoluzione quella compiuta da Mario Draghi nel suo primo discorso in Parlamento: Giuseppe Conte non l’ha mai fatto nelle mille occasioni che ha avuto. Ma incredibilmente è stato proprio sui numeri che tanto gli sono familiari che è scivolato Draghi. Ha fornito infatti un bollettino aggiornato sul coronavirus, con i dati sui contagi, decessi e ospedalizzazione.

Qui ha sparato e ripetuto un numerone: 2,7 milioni di italiani in terapia intensiva. Dai banchi accanto qualche ministro ha provato a correggerlo, e lui ha tentato di farlo, ma ancora sbagliando. Nel testo scritto c’era il numero vero: 2.074 ricoverati in terapia intensiva, dato che poi finalmente ha letto. Il problema è che Draghi non ha voluto infilare gli occhiali per non farli appannare con la mascherina. E la lettura proprio dei numeri diventa così più difficile. Perché il dato che leggeva per le terapie intensive- 2.725.106- riguardava invece i contagiati dal virus...

