Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, botte da orbi sull'euro: "Irreversibile? Solo la morte". "Basta ripeterlo"

Mentre Mario Draghi prepara il discorso alle Camera per la fiducia il nodo delle liti tra i partiti resta. L'appello ai ministri all'unità dura poco, solcata da polemiche e accuse reciproche. L'ultimo scontro è quello sull'euro con pesante botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. In collegamento a L'aria che tira condotto da Myrta Merlino su La7 sull'euro "irreversibile" il leader della Lega replica: "C'è solo la morte di irreversibile, per fortuna. Siamo nelle mani del buon Dio".

Immediata la risposta di Zingaretti su Twitter che non senza polemica cinguetta: "L'Euro e l'Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell'Italia. Dovrebbe essere anche superfluo ripeterlo".

