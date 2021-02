Maria Elena Boschi in maschera scatena gli hater. Per fortuna c'è Giulio Berruto

Francesco Fredella 16 febbraio 2021 a

A Carnevale ogni scherzo vale. Pure sui social. E meno male che ci pensa Giulio Berruti a tirare su l’animo dell’ex Ministro del governo Renzi, Maria Elena Boschi. Una foto con sua nipote in maschera diventa virale. Gli haters la attaccano, ma l’attore romano (bello come il sole) pubblica un cuoricino. La Boschi scrive: “Carnevale diverso in casa con la mia nipotina”.

Solo poche settimane fa, all’indomani della crisi di governo voluta da Italia Viva, la Boschi da Barbara d’Urso ha svelato di amare Berruti. Nei suoi confronti ha usato parole dolcissime. “Sono innamorata, Giulio è dolce e c'è sempre - ha detto. E’ confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c’è”. Una frase che ha spiazzato tutti. Ora, secondo i beninformati, potrebbe arrivare prestissimo la proposta di matrimonio. Dove! Magari in televisione. Chissà.

La storia d’amore tra Berruti e Maria Elena Boschi è sbocciata all’improvviso. Ma ai paparazzi non è sfuggita la loro fuga amorosa vicino Roma. Et voilà: tutto è finito sui giornali. Senza più segreti.

