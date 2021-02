Ora Domenico Arcuri svende le mascherine. Luca e Paolo strepitosi sul super-commissario

Sullo stesso argomento: Crozza imita il commissario straordinario Domenico Arcuri

Il futuro del super-commissario all'emergenza Domenico Arcuri è appeso a un filo. Il premier Mario Draghi ancora non ha lasciato trapelare niente, come di consueto, ma il plenipotenziario uomo del Covid dopo la gestione di mascherine, vaccini, scuola definita da più parti fallimentare potrebbe essere lasciato a casa. Lascia un'eredità pesante: tonnellate di mascherine da smaltire, scherzano Luca e Paolo a Quelli che il calcio.

"Primule, flop lunare". Meloni polverizza Arcuri, lo scandalo dei padiglioni vaccinali

Il duo comico ha messo alla berlina Arcuni in uno sketch rimandato oggi in onda ad Agorà, la trasmissione di Luisella Costamagna su Rai3. Il commissario viene beccato a svendere le mascherine acquistate in eccesso con una speciale offerta San Valentino. Salvo far sparire la "merce" appena si fa riferimento all'inchiesta sui Dpi...

Il commissario Arcuri è finito anche nel mirino satirico di Maurizo Crozza. A pochi giorni dalla partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza (il 19 febbraio sul Nove), Crozza veste i panni del Commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, e la somiglianza è incredibile. Risulta che lei ha pagato le mascherine il doppio della Regione Marche, dice una voce fuori campo. "1,05 è tanto? È poco? Tenga conto che io ieri ho speso mille euro per un caffé. É tanto? È poco? È tanto, ma era macchiato", replica il comico genovese.

Intanto il nuovo governo discute del futuro di Arcuri. La Lega chiede le dimissioni del Commissario? “Non chiediamo niente, chiediamo un cambio di passo”ì, ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontrando i cronisti fuori dal Senato. “Arcuri, fra le altre cose, sul tavolo ha il dossier dell’Ilva. Non mi sembra che stia risolvendo molte delle questioni aperte, dai vaccini alla scuola. Penso che avrà bisogno di una mano”.

