Zingaretti e Salvini, mezz'ora di colloquio: abbiamo parlato di lavoro

15 febbraio 2021 a

Si sono parlati per mezz'ora. NIcola Zingaretti e Matteo Salvini si sono visti alla Camera. Secondo il ilfattoquotidiano.it il leader della Lega ha confermato che hanno parlato "di lavoro, del blocco dei licenziamenti, prevenire è meglio che curare”.

Le proposte dei sindacati ora sul tavolo sono discordanti: premono per una proroga del blocco a tutti i settori, mentre Confindustria preferirebbe uno solo per alcune categorie. “Bisogna incontrarli e ascoltarli a differenza di quanto avveniva prima, bisogna incontrare sindacati ed imprese per trovare un punto in comune” spiega Salvini a il fattoquotidiano. Salvini spiega poi che il neo ministro del Lavoro Andrea Orlando ieri ha incontrato i sindacati e domani vedrà le associazioni delle imprese.

