Che svista per Mario Draghi, così manda in tilt il Cerimoniale: ripreso in extremis

Che svista per Mario Draghi. L'uomo si sa è guidato dalla concretezza, e probabilmente in queste ore è concentrato più sulle sfide che attendono il suo neonato governo che sui rigidi protocolli del Cerimoniale. Fatto sta che l'ex capo della Bce ha mandato in tilt l'addetto che lo accompagnava oggi a Palazzo Chigi durante i tradizionali onori militari che spettano al nuovo presidente del Consiglio.

Il siparietto, naturalmente ripreso dalle telecamere (in questa pagina trovate il video) si è svolto nel cortile durante la rassegna dei militari sull'attenti. Draghi, passando davanti al Tricolore, si è dimenticato di fermarsi e rendere omaggio, come da protocollo, alla bandiera con un inchino. Inflessibile, l'addetto del Cerimoniale non ha esitato a richiamare il premier e riportarlo sul luogo della piccola gaffe per una riverenza riparatrice.

Dopo di che è avvenuto senza altri intoppi l'ingresso ufficiale a Palazzo Chigi, dove c’è stato il passaggio di consegne con Giuseppe Conte, suggellato dal tradizionale cerimoniale della campanella, più ingessata del solito a causa delle norme anti-Covid.

