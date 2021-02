Dritto e Rovescio, Gaetano Pedullà sciocca l'Italia: "Toninelli uno dei migliori ministri della storia"

12 febbraio 2021 a

a

a

La sparata senza precedenti a Dritto e Rovescio e studio e telespettatori increduli. Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia - nel corso del programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 ieri giovedì 11 febbraio - si scontra con Giuseppe Cruciani sul governo di Mario Draghi e sul ruolo dei grillini, dopo il voto su Rousseau: "Non ho mica il prosciutto davanti agli occhi come te che sei tifoso", tuona Cruciani. I toni si alzano e Pedullà, da sempre difensore del governo Conte e del Movimento Cinque Stelle la spara grossissima e batte ogni record.

"Ma se lo avete massacrato Toninelli, uno dei migliori ministri della storia d'Italia" dichiara Pedullà e nello studio di Del Debbio sono tutti increduli. L'ex ministro dopo il risultato del referendum grillino su Rousseau ha annunciato che lascerà il MoVimento e Cruciani lo difende, per la coerenza:"Ho detto che è coerente con se stesso: uno che, opinione sua, ha detto per una vita che Berlusconi è un delinquente non va al governo con lui - sottolinea il conduttore de La Zanzara -. Quelli che invece entrano al governo con Forza Italia, contraddicono tutta la loro vita da M5s. Dunque viva Alessandro Di Battista, viva Toninelli che almeno sono coerenti". Ma Pedullà si infuria, la discussione si anima e allora il direttore della Notizia la spara grossa e controbbatte: "Ma se lo avete massacrato Toninelli, uno dei migliori ministri della storia d'Italia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.