Covid, Lorenzo Cesa ricoverato allo Spallanzani

«Lorenzo Cesa è stato ricoverato per coronavirus all’ospedale Spallanzani, a Roma, presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. Le sue condizioni sono da considerarsi stazionarie». Lo rende noto l’Ufficio stampa nazionale dell’Udc.

Soltanto nelle ultime ore lo stesso Lorenzo Cesa aveva lasciato dichiarazioni in ricordo della scomparsa di Franco Marini: «Ci ha lasciato Franco Marini, Presidente del Senato, Ministro del Lavoro e Segretario Generale della CISL - ha commentato Cesa - Un sincero democratico-cristiano, protagonista della vita sindacale e politica degli ultimi quaranta anni di vita della Repubblica che ha servito con onore, riuscendo sempre ad essere un prezioso punto di rifermento per tutti. Ci lascia in eredità la sua sincera fede nella libertà, il suo profondo senso dello Stato, il rispetto per le istituzioni e un’idea alta e nobile della politica, intesa come punto di mediazione tra istanze diverse e non come luogo di scontro». Poi la notizia del ricovero allo Spallanzani.

