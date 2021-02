Caccia alla poltrona di Rocco Casalino. Al suo posto un uomo Rai

Gianfranco Ferroni 09 febbraio 2021 a

a

a

Chi prenderà il posto di Rocco Casalino a palazzo Chigi, con Mario Draghi? Se tra i massimi responsabili della comunicazione dei grandi gruppi bancari si esclude un passaggio nello staff dell’ex governatore della Banca d’Italia, è in Rai che si scommette sui trasferimenti da Saxa Rubra a piazza Colonna.

Rocco Casalino, cosa pretese per il suo ufficio. A capotavola con Macron e Merkel c'era lui, mica Conte...

Il nome più gettonato è quello di Niccolò Bellagamba, noto per le sue conduzioni al Tg3 e per anni inviato per seguire Draghi nelle trasferte internazionali in quanto «esperto di temi economici». Fiorentino, classe 1969, Bellagamba a Linea Notte era stato protagonista di quella che su internet viene definita come una «atroce gaffe».

Video su questo argomento Casalino: “Quando esce il mio libro? Tra due settimane. A palazzo Chigi? Tutto bene”

Ma sono alte anche le quotazioni della giornalista Nathania Zevi, moglie di David Parenzo. Fuori dalla Rai, si parla di Gianfrancesco Rizzuti, già Confindustria, Abi, ministero dello Sviluppo economico e ora Febaf: una garanzia.

**Governo: Lele Mora, 'Casalino? Pensava di fare 'Gf politico', gli consiglio bagno umiltà'**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.