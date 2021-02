Rocco Casalino, "Il portavoce" esce il 16 febbraio: l'autobiografia dal Grande Fratello alla politica

07 febbraio 2021 a

Uscirà il 16 febbraio per Piemme il libro di Rocco Casalino "Il portavoce-La mia storia". Tra smentite e attacchi, la carriera dell’ex concorrente del Grande Fratello da spin doctor del premier Giuseppe Conte è stata spesso travagliata. Nel libro autobiografico, la cui data di uscita è stata più volte rimandata per via della crisi di governo in corso, ci sono le gaffe via Whatsapp, il restyling dell’ufficio, tutte le tappe politiche percorse da quel giugno del 2018 dall'esponente del Movimento 5 Stelle.

"Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile. Così, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di ingegneria". E poi, "tante vite vissute, tante lezioni imparate, tanta fame di farcela a tutti i costi: per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e uno degli uomini più decisivi di questi anni (...)" si legge nell’anticipazione del libro che promette di raccontare dettagli e aneddoti anche inediti dei suoi quasi tre anni a fianco del dimissionario Conte.

