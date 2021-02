Scontro a Otto e mezzo tra Salvini e Gruber. "Sui morti della pandemia non si discute"

04 febbraio 2021 a

Scontro aperto a "Otto e mezzo" tra il leader della lega Matteo Salvini e Lilli Gruber. I temi che accendono la miccia sono il covid e il governo. Mentre la piaga del Coronavirus continua a mettere in difficoltà tutta l'Italia, a Roma iniziano le consultazioni dell'incaricato Mario Draghi per capire quale potrebbero essere le coalizioni politiche sulle quali trovare l'appoggio. In tutto questo contesto resta la grande incertezza per il destino del nostro paese. La destra infatti continua ad appellarsi al voto: Salvini e Meloni vogliono tornare alle urne al più presto e ieri il leader della Lega, in diretta, ha confermato la sua posizione. Durante la puntata lo scontro si accende con Lilli Gruber che attacca il leader della lega lasciando intendere che il loro operato ha lasciato desiderare nella gestione la pandemia. Aggiungendo che la Lombardia è la regione che ha registato il maggior numero di decessi a causa del covid. Salvini ribatte gelando la Gruber e facendole fare un passo indietro su ciò che aveva appena detto.

#ottoemezzo Battibecco tra il leader della Lega Matteo Salvini e Lilli Gruber sulla gestione della #pandemia in Italia @matteosalvinimi https://t.co/Zp8FV9G5lg — La7 (@La7tv) February 3, 2021

