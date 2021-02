04 febbraio 2021 a

a

a

Torna Maurizio Crozza e per la prima volta veste i panni di Mario Draghi per ringraziare Mattarella per la fiducia a "modo suo". La nuova stagione di Fratelli di Crozza riparte venerdì 19 febbraio in prima serata sul Nove con il comico genovese che imita l'ex presidente della Bce incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di creare il nuovo Governo. E l’economista, a modo suo, ringrazia per la fiducia…

