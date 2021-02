Nuovo governo entro la settimana. Ecco la profezia di Renzi

01 febbraio 2021 a

Il nuovo esecutivo entro la fine della settimana. Ad annunciarlo nella sua Enews è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi che parla esplicitamente di governo dei meritevoli. «Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo Governo - scrive Renzi - Dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l’Italia si salva, solo così».

Governo: Renzi, 'esecutivo di persone capaci e meritevoli, solo così l'Italia si salva'

E ancora: «Pensavo che ora ci sarebbe da fare una sola cosa - prosegue il leader di Italia Viva - Andare a riprendere i giornali di questi tre mesi, i talk di questi tre mesi, i commenti social di questi tre mesi. Tutti a dire: non si capisce che cosa vuole Renzi, non si capisce che cosa chiede Italia Viva, non si capisce perché la crisi adesso. Rivedere ora tutti gli attacchi di commentatori, colleghi, opinionisti. E capire che la verità era altrove. Fatto questo esercizio infatti potremmo vedere la realtà di oggi. E prendere atto che finalmente - grazie a noi - si discute di contenuti. A quelli che dicono: "Ma che bisogno c’era di fare la crisi adesso?", rispondete mostrando una foto dei vostri bambini, dei vostri nipoti, dei piccoli che giocano in un asilo. Noi oggi stiamo decidendo il loro futuro, i loro debiti. È un momento di importanza storica. E davanti alle scelte che valgono non contano i sondaggi personali, conta solo e soltanto il bene comune».

**Governo: Renzi, 'da Iv battaglia giusta nel merito'**

