Ma quale programma, la vera trattativa è sui nomi. Cosa scappa al dem: Conte-ter addio?

Dovevano andare avanti a oltranza fino a trovare la quadra. Non sarà così. Si va infatti verso lo stop dei lavori del tavolo sul programma, promosso dall’esploratore Roberto Fico, alle 21 di questa sera, per poi riprendere il confronto domani mattina con l’obiettivo di terminare entro le 13.

È questa l’indicazione che trapela dalla Sala della Lupa, dove sono riuniti i capigruppo e alcuni tecnici dei partiti (in tutto circa una quindicina) che stanno tentando un’intesa su un possibile programma da qui a fine legislatura per la eventuale nascita di un nuovo governo. Al tavolo si è parlato di contenuti e non di nomi, né di ministri o ministeri, viene precisato.

Il tavolo resta aperto e "pubblico" ma in realtà la vera trattativa è sui nomi. Un vortice di telefonate e incontri per mettere in piedi il Conte-ter . La dimostrazione arriva durante il Tg La7 con il virgolettato di un esponente del Pd impegnato in queste ore nell'opera di tessitura della maggioranza mentre il tavolo per il contratto sembra più uno specchietto l'opinione pubblica. "Rompere sui contenuti sarebbe più elegante che rompere sui nomi", sono le parole dell'anonimo dem che descrivono alla perfezione il doppio binario delle trattative.

E così dopo l’ottimismo della mattina, non sembra così facile e scontata la via verso un nuovo governo di Giuseppe Conte. Al tavolo sul programma a Montecitorio convocato dal presidente della Camera Roberto Fico i nodi da sciogliere non mancano di certo ed entro domani la terza carica dello Stato dovrà recarsi al Quirinale, per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’esito della sua verifica in merito alla prospettiva di una nuova maggioranza politica a partire dalle forze che sostenevano il governo precedente. Possibile nelle prossime ore la convocazione di un vertice tra i leader per discutere di premier e ministeri. "Vediamo, dipende da come finisce la discussione" risponde il presidente di Italia Viva Ettore Rosato su La7, interrogato in merito alle possibilità che venga alla luce un Conte-ter.

