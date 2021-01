Rocco Casalino, beccato così nelle ore della resa di Conte. La "verità" sul video emozionale...

30 gennaio 2021 a

Nelle ore precedenti alle dimissioni, ormai divenute inevitabili, di Giuseppe Conte tutti si chiedevano perché il premier aspettasse tanto per salire al Colle. La voce che si era sparsa tra i palazzi della politica e gli addetti ai lavori era che Conte, su spunto del portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino stesse girando un video da pubblicare su Facebook e sugli altri social per spiegare agli italiani i motivi della resa, il flop dei responsabili, il collo della maggioranza. Ovvero la versione di Giuseppi, in un video che in quelle ore veniva definito "emozionale".

In quegli itsanti in una piazza Colonna deserta ecco uscire Rocco Casalino. Ad accorgersene il conduttore di Propaganda Live, Diego Bianchi, che ieri sabato 30 gennaio ha mostrato l'intervista durante il programma di La7. Appena si è accorto di essere "inseguito" l'ex Grande Fratello ha allungato il passo costringendo "Zoro" a una lunga rincorsa per via del Corso.

La vendetta di Bianchi per il fiatone arriva subito, quando chiede a Casalino se "sta sereno", espressione che porta alla mente le manovre di Matteo Renzi, killer del governo rossogiallo (Bianchi si vendicherà anche in fase di montaggio commentando l'inseguimento con la musica del GF. Qui il link al video ).

Casalino messo alle strette, suo malgrado prova a svicolare. "Non voglio fare l'intervista. "Il video? Non c'è nessun video emozionale, non so come è uscita la notizia, è una palla di neve...", dice Casalino con riferimento alle notizie che, come palle di neve man mano che rotolano diventano sempre più grandi. "Non c'entro niente, è facile prendersela sempre con noi..." dice il portavoce. Che dopo la salita al Colle dice: "Non so.... Siamo rilassati, tranquilli... Forse vedeva già la prospettiva di un Conte ter, che appare ora sempre meno probabile con l'incarico esplorativo affidato da Mattarella a Roberto Fico che ha tempo fino a martedì per sondare una maggioranza. A questo punto senza Conte.

