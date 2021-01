Caso Gregoretti, la difesa di Salvini: "Conte conferma di essere stato protagonista"

28 gennaio 2021 a

Matteo Salvini ha tutelato l’interesse nazionale e ha agito in linea con la politica governativa ribadita oggi da Giuseppe Conte. È quanto dice la difesa dell’allora ministro dell’Interno dopo l’udienza preliminare per il caso Gregoretti. Questa mattina è stato esaminato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: il premier ha confermato di essere “stato protagonista” nella politica della redistribuzione prima degli sbarchi.

**Gregoretti: Salvini posta selfie da P. Chigi, 'ho difeso mio paese, fiero di quanto fatto'**

Gli avvocati di Salvini si sono basati anche su nuovi documenti ottenuti dopo la precedente udienza di Catania e che - a loro giudizio - confermano che Salvini operò in linea con la politica governativa: il ministro si opponeva in attesa della redistribuzione dei migranti. Una prassi, ricorda la difesa di Salvini, proseguita anche con il governo giallorosso.

**Gregoretti: legali parte civile a P.Chigi, su tavolo corrispondenza Conte-Salvini**

Nel corso dell’esame di Conte, i legali hanno evidenziato un altro aspetto: il premier aveva scritto a Salvini per sollecitare lo sbarco dei minori a bordo della Open Arms (episodio successivo alla Gregoretti, ma consumato negli ultimi giorni del Conte 1) senza fare cenno ai maggiorenni e senza aver mai preso iniziative simili in precedenza. L’ennesima dimostrazione, secondo la difesa dell’allora ministro, della piena consapevolezza e condivisione del governo. A questo si aggiunge una lettera aperta di Conte, ricordata in udienza dall’avvocato Giulia Bongiorno, che sul "Corriere della Sera" ribadiva implicitamente di non avere mai voluto fare sbarcare i migranti maggiorenni.

Video su questo argomento Gregoretti, avvocato parte civile "Di fatto rappresentiamo l'accusa"

