Gregoretti: legali parti civile, 'Conte ha detto che Salvini ha deciso'

28 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "E' stata una deposizione lunga e articolata, il presidente del Consiglio è stato molto preciso, ha risposto a tutte le domande, la cosa principale è che la concessione del Pos, ovvero del place of safety, quindi la decisione di sbarcare o meno è un atto amministrativo del ministro dell'Interno, che può prendere soltanto lui, quindi le decisioni sono una competenza propria del ministro dell'Interno, ovvero di Salvini. Ora ve lo potrà confermare anche il Gup". Lo ha detto Daniela Ciancimino, legale di Legambiente nazionale e Sicilia, all'arrivo a Palazzo Chigi dove il premier Giuseppe Conte sta tenendo la sua deposizione come persona informata sui fatti in merito al caso Gregoretti.