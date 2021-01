Guido Crosetto massacra e ammutolisce il ministro Spadafora: "Rispetti Giorgia Meloni"

23 gennaio 2021 a

a

a

Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d’Italia, non manda giù l’atteggiamento arrogante del ministro Vincenzo Spadafora, che ha risposto in modo davvero infantile a Giorgia Meloni sulla questione del finanziamento del centenario del Pci. Quello che sarebbe un ministro si esprime in questa maniera e sui social: “Ma quando scrivi ‘ste stupidaggini ci credi davvero? Sono convinto di no. Ao ennamo su...”.

Crosetto lo massacra, partendo proprio dall’espressione dialettale: “Ao?? Ennamo?? Un Ministro della Repubblica risponde così al Presidente di un Partito, a fronte di una critica?”. Da Crosetto il diluvio assolutamente giustificato contro Spadafora: “Perché così? A Di Maio risponde in napoletano? A Boccia in pugliese? Al Quirinale in siciliano?”. Mi dica, conclude: “La tratta così perché è donna? Perché romana? O di destra?”. Lo ha ammutolito.

La Meloni fa arrabbiare i grillocomunisti su 400mila euro buttati per festeggiare il Pci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.