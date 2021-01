Nemo propheta in patria, Conte adesso ha un problema col cognato

23 gennaio 2021 a

Non bastava la crisi di governo e la caccia agli introvabili responsabili. Adesso Giuseppe Conte deve occuparsi anche di un fronte per così dire interno, praticamente familiare. Il fratellastro della sua fidanzata Olivia Paladino, infatti, non sembra lesinare critiche al premier, come dimostrano alcuni post pubblicati su Facebook.

Lo scorso 15 gennaio Shawn John Shadow, figlio di John Shadow ed Ewa Aulin (mamma di Olivia) ha pubblicato un post eloquente in cui Conte appare sotto una citazione di Winston Churchill che recita testualmente: "Date un briciolo di potere ad un idiota e avrete creato un tiranno". Come dire la tocca piano. E meno male che sono cognati...

