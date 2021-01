Banchi a rotelle patrimonio italiano? Giorgia Meloni fa a pezzi la Azzolina

22 gennaio 2021 a

E' proprio vero che al peggio non c'è mai fine. La ministra Azzolina ha definito i banchi a rotelle addirittura un "patrimonio". Bisognerebbe chiederlo innanzitutto ai nostri studenti. E una dichiarazione del genere non poteva sfuggire certo a Giorgia Meloni che su Facebook la inchioda con un post al veleno.

"Banchi a rotelle un patrimonio per il futuro delle scuole? - si chiede la Meloni nel suo post - Certo, in futuro li esporranno per ricordare l’incapacità di chi ha governato l’Italia in questa delicata fase".

