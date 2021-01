Crisi governo, Matteo Salvini contro i senatori a vita. Scoppia il caos in Senato

19 gennaio 2021 a

"Andate a casa che è ora". Il leader della Lega, Matteo Salvini, picchia durissimo durante le dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia posta dal governo alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi. E con una frase - quella usata da Beppe Grillo - incendia l'Aula: "Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia, cosa diceva il leader dei 5 Stelle di loro, non muoiono mai o muoiono troppo tardi". E ancora: "Ai senatori a vita, che legittimamente vengono a votare, che coraggio che avete...", conclude.

Negli spin di palazzo Chigi si fanno ancora i nomi dei tre senatori dell'Udc, con cui il governo sostiene fino all'ultimo di dialogare e trattare. La compravendita fa esplodere l'Aula quando il leader della Lega affonda sul tema: "Ricordo che non state cercando volenterosi ma state cercando dei complici da pagare per non mollare la poltrona".

"Fanno di tutto per la poltrona". Salvini asfalta i senatori in vendita

