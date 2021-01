Morto Emanuele Macaluso, storico dirigente comunista. Il cordoglio di Gentiloni e Letta

19 gennaio 2021 a

È morto all’età di 96 anni Emanuele Macaluso. Storico dirigente del Pci, parlamentare, direttore de L’Unità, Macaluso è stato un protagonista della sinistra italiana.

Tra i primi a esprimere cordoglio sui social e nelle agenzie gli ex premier dem Paolo Gentiloni ed Enrico Letta, ma anche il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: "Si è spento il faro. Resta la scintilla. Per quel poco di luce che ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è sua".

Il Senato riunito per la fiducia al governo gli ha tributato un minuto di silenzio.

