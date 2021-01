La vendetta di Razzi, vado al Senato a vedere i voltagabbana

18 gennaio 2021 a

"Sono a Pescara, ma da Roma le immagini mi arrivano eccome". Antonio Razzi, già senatore "responsabile" segue dal salotto di casa il dibattito alla Camera, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Si appresta a sbarcare nella Capitale, "per guardare in faccia quelli che mi hanno schernito perché avevo lasciato l'Idv per andare con Berlusconi".

"E certo - replica divertito - al Senato devo passarci proprio. Voglio guardare in faccia quelli che a suo tempo mi hanno preso in giro dandomi del voltagabbana, del poltronista. Mica gli faccio niente, però una risata, una battuta ci possono stare..."Aha, vedi amico mio che la ruota gira, che non devi mai dire male di qualcun altro? Perché poi eccoti qua a fare quello che rimproveravi al prossimo e quello che hai detto ti si rivolta contro...".

