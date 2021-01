Il super consigliere della Merkel straccia il Recovery plan di Conte

17 gennaio 2021 a

a

a

Il consigliere economico della cancelliera tedesca Angela Merkel fa a pezzi il Recovery plan del premier Gisueppe Conte. “Ho l’impressione che contenga pochi investimenti nel futuro e troppi investimenti in settori in perdita”, dice Lars Feld in un'intervista a Repubblica. Minaccia anche la fine del salvagente della Banca centrale europea: “La Bce è sempre più sotto pressione per smettere di comprare titoli del debito pubblico italiano, cioè di fare l’operazione che protegge l’Italia da una impennata sui rendimenti dei titoli”. E dice che ha ragione Matteo Renzi a spingere perché l’Italia in queste condizioni chieda il prestito del Mes.

Insomma Feld, che è professore all'Istituto Walter Eucken di Friburgo ed è a capo del Comitato dei saggi che consiglia la Merkel, lanci un messaggio chiaro all'Italia: migliorate il Recovery Plan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.