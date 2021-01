Nel Pd già fanno il funerale a Conte. Seppellito da Zanda: anche se ce la fa...

17 gennaio 2021 a

Il Pd Luigi Zanda celebra già il funerale di Giuseppe Conte: se non ha la maggioranza, deve dimettersi e difficilmente gli si può ridare un incarico. Ma se ce la fa per un voto di scarto è inutile, perchPé così non si governa e nelle commissioni si finisce sempre sotto. Il dem cita pure Berlinguer: “Sarebbe del tutto illusorio pensare di potere governare con un solo voto di scarto”.

"Cossiga mi diceva sempre: ’Se mi esponi un problema senza offrirmi una soluzione è inutile che tu me lo venga a raccontare'. Renzi non è un editorialista né un analista politico, non doveva limitarsi a dire ciò che nel governo non va: fino a ieri era il capo di una forza di maggioranza, doveva faticare e sudare per trovare delle buone soluzioni ai problemi e non usare i problemi per sfasciare tutto", dice il segretario-portavoce dell’allora ministro dell’Interno. "Nuovi governi con Renzi sono impossibili, in questo momento gli italiani hanno un immenso bisogno di chiarezza - dice Zanda - Che riguarda sia il rapporto con i responsabili, sia quello con Iv, ma anche il modo con cui al termine della crisi il governo si presenterà al Paese..." .

Zanda sconsiglia a Conte di farsi un suo partito: "Suggerirei a Conte di lasciar perdere l’idea di farsi un suo partito personale. Anche perché, tra l’altro, a tutti quelli che ci hanno provato è andata sempre male". I dem già celebrano il funerale politico del fu avvocato del popolo.

