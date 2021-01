Io salvo il governo e loro mi fottono a Benevento. Mastella smaschera Pd e M5s

17 gennaio 2021 a

a

a

Clemente Mastella smaschera in tv il doppio gioco di Pd e M5s. "O sono un cretino o un generoso, mentre mi sto affannando, dicendo a mia moglie senatrice Sandra Lonardo di votare per il governo, a Benevento M5s e Pd locale hanno affinato un'intesa per fottermi. Nonostante questo, mia moglie voterà per il governo, per questo penso di essere un generoso". Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ospite a "Mezzora in più" su Raitre.

