Vaccini, ora Speranza alza la voce: "Pfizer rispetti i patti"

16 gennaio 2021

«La campagna vaccinale italiana è partita con il piede giusto. Siamo oltre il milione e centomila dosi già somministrate e in questo momento in valore assoluto siamo il primo paese nell’Unione europea. È del tutto evidente che le cose si sono messe sul terreno giusto. Ora la nostra richiesta è molto ferma: a Pfizer chiediamo di rispettare i patti. Organizzare una campagna di vaccinazione che riguarda milioni di persone non è uno scherzo, va fatta con massima serietà e attenzione e non possiamo sapere che i numeri cambiano a pochi giorni dall’arrivo delle dosi. Chiediamo serietà e rigore». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del programma "Stasera Italia Weekend" su Rete4.

«Ci dicono che dalla prossima settimana le cose torneranno alla normalità. Noi però siamo rigorosi, chiediamo che venga rispettato tutto nel dettaglio. Questa situazione ci mette in oggettiva difficoltà» ha aggiunto.

I ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer/Biontech in Europa saranno limitati a una settimana. Non dunque due o tre settimane come aveva riferito il ministero della Salute tedesco. L’annuncio di un piano in tal senso, da parte dell’azienda farmaceutica Usa Pfizer, è giunto mentre imperversano le polemiche nell’Ue ancora duramente colpita dal virus e che fa i conti con vari coprifuoco e lockdow

