La petizione dell'Unsic per tenere chiuse le scuole

«Mentre all’estero tengono le scuole chiuse, in Italia, con il primato di decessi per Covid e l’aumento di ricoveri e terapie intensive, s’intende riaprirle, tra l’altro accrescendo i disagi con le turnazioni». L’Unsic, forte delle oltre 184mila adesioni alla propria petizione (clicca qui per votarla) per rinviare l’apertura delle scuole in presenza, «considerata l’inamovibilità sul punto della coppia Azzolina-Conte», lancia un appello ai governatori regionali affinché facciano propria l’istanza di un numero rilevante di docenti, studenti, genitori e personale scolastico.

"Inconcepibile che da lunedì nel Lazio riaprano le scuole superiori - si legge in una nota dell'Unsic - mentre la regione passa in fascia arancione. I dati dei contagi non calano e all'orizzonte c'è la riduzione dei vaccini e l'arrivo di varianti Covid".

La petizione dell’Unsic ha trovato il sostegno ufficiale di numerose organizzazioni, come i sindacati Sgb e Confial Scuola, e associazioni in tutta Italia.

