È morto Romano Misserville, addio al senatore gentiluomo

Per definire un uomo come un autentico signore, la figura di Romano Misserville calzava a pennello. E dall’altra sera, da quando ha lasciato questa terra a 86 anni nella sua casa di Ceccano, i ricordi si affastellano nella mente di chi lo conobbe e gli volle bene.

Straordinario penalista, Romano Misserville ha anche rappresentato la Ciociaria al Senato della Repubblica quando fu eletto con grandi voti e stupendo tutti per le sue performance elettorali. A Palazzo Madama fu eletto anche vicepresidente. Resta celebre una sua provocatoria presenza in aula con la maschera antigas per richiamare l'attenzione istituzionale – come ha ricordato ieri Frosinone Today - “sullo stato di degrado ambientale della valle del Sacco e sulle gravi conseguenze per la popolazione”.

La sua storia è stata ovviamente e intimamente legata alla destra politica, anche nei momenti di dissenso. Ma tutti lo hanno sempre stimato per le sue qualità umane. Una comunità intera si ritrova in lutto e non solo nela sua terra, perché Misserville aveva sempre una parola per ciascuno, una soluzione, un’idea.

La commozione per la sua scomparsa è stata generale, con tributi provenienti anche da avversari politici. Anch’essi ne hanno voluto esaltare il profondo tratto da autentico gentiluomo, quale effettivamente era.

I funerali di Romano Misserville ci saranno domani venerdì 15 gennaio, alle 15 a Ceccano, nella chiesa di San Nicola.

