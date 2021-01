La Lega primatista sui social punta anche alle sezioni nel centrosud

F. S. 14 gennaio 2021 a

a

a

Ritorno all’antico. La Lega di Matteo Salvini non intende affatto trascurare la fisicità nel rapporto col territorio e ha deciso di cominciare ad aprire sezioni nel centrosud. Per farlo, ha incaricato uno dei suoi parlamentari del Lazio, Francesco Zicchieri. Il leader della Lega ha infatti nominato Zicchieri “quale responsabile federale gestione e ampliamento sedi territoriali con delega al centrosud”.

In concreto vuol dire che non contano più solo i social in un partito che è riuscito a sfondare nella rete. Ovunque, Salvini – grazie all’opera di Luca Morisi e del suo staff – ha battuto tutti i competitori italiani in termini di presenze e gradimento. Ma ora il salto direttamente nel territorio.

“Bisognerà radunare gli associati – dice Zicchieri – farne comunità locali, dare loro una forma partito nel territorio, accentuare la campagna di proselitismo”. Forse c’è anche il retropensiero. Con la spada di Damocle che ormai incombe proprio sui social, tenersi quattro mura nelle città e nei paesi può essere un buon investimento politico.

