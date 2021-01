Vuole mandare Renzi a casa. Sulla pagina di Conte il video è clamoroso

14 gennaio 2021 a

Clamoroso: sul profilo ufficiale di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, nella sua pagina Facebook è apparso nelle stories questo manifesto di un gruppo di supporto a Conte. Come sia finita lì difficile da capire, ma la pagina è amministrata dai collaboratori di Conte a palazzo Chigi guidati da Rocco Casalino.

Si tratta di una storia Facebook postata sul profilo ufficiale di Giuseppe Conte che rappresenta in una foto il premier e Matteo Renzi sulla quale campeggia la scritta: "Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo". La storia invita poi a scorrere in alto e, a quel punto, si apre la pagina del gruppo pubblico "Conte premier - Renzi a casa!', del quale fino ad ora fanno parte 2.709 persone. Il gruppo risulta essere amministrato da "Infopolitica" che si classifica come pagina di agenzia media/stampa e rimanda a un sito internet - informazionevera.it - che risulta inesistente.

