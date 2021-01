C'è ancora la Costituzione? Davide Faraone asfalta Conte

14 gennaio 2021 a

a

a

Davide Faraone attacca Conte e il suo immobilismo. Il capogruppo di Italia Viva al Senato mette in evidenza l'immobilismo del premier che non va in Senato e non sale al Quirinale per rassegnare le dimissioni nella mani del Capo dello Stato. «C’è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senato - scrive Faraone su Twitter - C’è ancora una Costituzione in questo Paese o un Dpdm l’ha cancellata? #Democrazia».

Intanto Faraone è già uscito dalle chat di maggioranza. Almeno lui la crisi l'ha formalizzata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.