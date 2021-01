Crisi di governo, Franco Bechis a Otto e mezzo: Renzi coraggioso, il piano per il Recovery insulso. E Boccia muto

14 gennaio 2021 a

a

a

"Matteo Renzi? E' stato coraggioso". Il direttore de Il Tempo Franco Bechis, ospite a Otto e mezzo, nella puntata di giovedì 15 gennaio, attacca il governo sul Recovery Plan: "Piano sciatto, insulso e scritto male" dice Bechis ribadendo che il leader di Italia Viva ha fatto bene. Il capo di Italia Viva ha messo in evidenza la debolezza dell'esecutivo che sembra restare sordo alle critiche. La conduttrice Lilli Gruber menziona in diretta l'editoriale di Bechis in edicola questa mattina: "Il premier Conte ha fallito, la spallata di Renzi è giusta ma chi è al governo non capisce" aveva scritto il direttore de Il Tempo. Il ministro Francesco Boccia, ospite in studio manifesta il suo dissenso ma Bechis va dritto al punto: "Ritengo sia molto facile governare come è stato fatto finora: aprire e chiudere. Lo avrebbe fatto chiunque, sono stati emanati provvedimenti semplici in piena emergenza".

Tra gli ospiti c'è anche Beppe Severgnini che è convinto che il governo e la maggioranza siano già riusciti a trovare i voti mancanti al Senato: "Nessuno vuole andare ad elezioni..." sostiene. Anche il ministro è convinto che l'esecutivo guidato da Conte otterrà la fiducia in Parlamento: "Vorrei ricordare i parlamentari Italia Viva sono stati eletti con il Partito Democratico, e rappresentano tutt'ora la comunità che li ha eletti". La giornalista Mariolina Sattanino su Renzi è netta: "Ha un super-io ipertrofico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.