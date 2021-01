Conte sale al Quirinale. Mattarella preoccupato

13 gennaio 2021 a

Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un incontro informale con il Presidente della Repubblica. Al riparo dalle telecamere, Conte è entrato da un portone laterale. L'incontro rientra in una dialettica normale tra premier e Capo dello stato, ma in questo stato di pre-crisi assume un altro significato. E' probabile che l'incontro sia servito per tastare un po' il terreno in attesa della conferenza stampa di Italia Viva nel pomeriggio.

