I responsabili sono più di cinque. Arriva l'annuncio di Mastella

13 gennaio 2021 a

a

a

Sono ore decisive per il Conte Bis. E Clemente Mastella parla dei responsabili e di Matteo Renzi. Quanti sono i responsabili? «Potrebbero essere di più ma se non gli riconosci lo status non vengono allo scoperto». Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella a ’Un giorno da pecorà su Radio Uno. Alla domanda se siano «in sonno», «dormienti», l’ex Guardasigilli considerato l’artefice di un’operazione in soccorso del governo Conte, ha replicato: «Se son dormienti son cavoli loro perché si va a elezioni...». In concreto, quanti sono, oltre alla moglie, senatrice Sandra Lonardo? «Non sono molti, ma qualcun altro ci sta. Più di uno, qualcuno in più. Forse anche più di cinque, ma vediamo, non lo so...», ha tagliato corto Mastella.

E a chi gli chiede se esista davvero l’idea di un governo Conte-Mastella, come paventato da Matteo Renzi, Mastella risponde: «Io non ne so niente, lo saprà Renzi, che vi devo dire. Lui mi cita per prendermi in giro, perché vuole svilire l’operazione dell’attuale premier».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.