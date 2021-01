12 gennaio 2021 a

"Stasera io e la ministra Bonetti andremo per responsabilità istituzionale al Cdm e continueremo a dare il nostro contributo per migliorare un progetto che ancora non è soddisfacente. Un progetto di 209 miliardi che anche grazie alle nostre battaglie e' stato modificato e che noi pensiamo sia ancora da migliorare". Lo ha detto la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, intervistata dal Tg2.

