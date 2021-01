Colpo di genio della De Micheli. Nella nuova task force spunta un Mattarella

Gianfranco Ferroni 12 gennaio 2021 a

Nel pieno della crisi di governo, proprio quando tanti indicano la sua poltrona come una tra le più traballanti dell’esecutivo, Paola De Micheli ha un colpo di genio. In qualità di ministro del Trasporti e delle infrastrutture, De Micheli ha creato una commissione, nuova di zecca, per affrontare la crisi del trasporto pubblico locale. Istituire ora un organismo siffatto, dopo mesi di polemiche sui bus che mancano per portare gli studenti nelle scuole sembra, ad alcuni parlamentari è sembrata una beffa. Ma chi c’è nella commissione? De Micheli ha nominato alla presidenza Bernardo Mattarella, docente dell’Università Luiss Guido Carli e "of counsel di Grimaldi studio legale". Applausi.



