Piano pandemico nazionale, la bozza del Ministero della Salute: "Se risorse sono scarse scegliere chi curare"

Nella bozza del nuovo Piano pandemico influenzale 2021 -2023 elaborato dal Ministero della Salute si legge che "quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio". Viene precisato tuttavia che "non è consentito agire violando gli standard dell'etica e della deontologia ma può essere necessario per esempio privilegiare il principio di beneficialità rispetto all'autonomia, cui si attribuisce particolare importanza nella medicina clinica in condizioni ordinarie. Condizione necessaria affinché il diverso bilanciamento tra i valori nelle varie circostanze sia eticamente accettabile e' mantenere la centralità della persona".

Inoltre nella bozza del ministero sono previste mascherine per gli operatori sanitari ma anche per i cittadini. Tra le esigenze per il futuro c'è quella di "modulare la fornitura di prodotti terapeutici in funzione delle evidenze scientifiche disponibili per il trattamento e assicurare la disponibilita' di DPI (dispositivi protezione individuale) al fine di proteggere gli operatori sanitari che operano in prima linea". "Ciò che in pochi mesi e' stato fatto per adeguare il sistema e arrivare a una sua sostanziale autosufficienza di DPI e' qualcosa che deve rimanere anche in futuro - prosegue la bozza -. Si è visto che le mascherine chirurgiche o quelle di comunità, quando usate correttamente da tutti, insieme ad altre misure di prevenzione, esplicano un sostanziale effetto di popolazione nel ridurre la trasmissione dell'infezione".

