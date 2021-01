Governo, Youtrend gela Giuseppe Conte: se va al voto prende una scoppola

11 gennaio 2021 a

a

a

Fine della pacchia. Pochissimi collegi alla maggioranza di governo. Trionfo della destra. Da poche ore è sulle scrivanie dei leader politici la nuova rilevazione statistica di Youtrend e si capisce dalla larga predominanza del colore azzurro sulle mappe dove andrebbe l’Italia in caso di elezioni anticipate. Ed è il vero motivo per cui Conte e compagnia non vogliono mollare. Anche se il quadro che si delinea paradossalmente potrebbe rendere meno forte proprio il premier. Se la coalizione non regge per colpa sua, spazio ad un altro premier pur di non andare alle urne.

Soprattutto nei collegi uninominali, il vantaggio del centrodestra sarebbe netto anche con la riduzione dei parlamentari. E c’è da scommettere che negli accordi per rabberciare un nuovo esecutivo l’attuale maggioranza farà di tutto per fare avanzare la riforma elettorale proporzionale: per limitare i danni e tentare di governare anche dall’opposizione, nella più classica tradizione consociativa post-comunista.

I sondaggi di Youtrend, che hanno messo assieme le tendenze attuali e i risultati delle elezioni europee del 2019, danno una larga maggioranza al centrodestra sia alla Camera che al Senato con qualunque scenario coalizionale, con la prospettiva di poter finalmente attuare un programma omogeneo di governo.

Solo uno scenario creerebbe problemi al centrodestra: quello di un’alleanza Brancaleone con dentro anche i centristi che oggi sono all’opposizione del governo Conte. Sulla carta una competizione sul filo dei voti; in realtà, un esito improbabile di favore per la sinistra per l’incompatibilità dei vari elettori di riferimento.

f.s.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.