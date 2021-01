Giletti, che fucilata a Speranza: ecco il libro ritirato. Ma sul piano pandemico...

Giada Oricchio 10 gennaio 2021 a

a

a

Massimo Giletti, il conduttore di “Non è l’Arena”, punge il Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Nel suo libro tace sul piano pandemico”. Nella puntata di “Non è l’Arena” di domenica 10 gennaio, il giornalista Massimo Giletti ha intervistato in esclusiva il funzionario dell’OMS, Francesco Zambon, tra gli autori di un rapporto che ha scoperchiato il caso del piano pandemico obsoleto dell’Italia per l’influenza e a maggior ragione per un virus come il Coronavirus. Al termine dell’intervista, Giletti ha mostrato “Perché guariremo”, il libro del Ministro della Salute, Roberto Speranza (che secondo Zambon era infastidito per non essere stato informato del rapporto, nda), oggetto di aste su Ebay al pari di un’opera antica.

Scandalo Oms-Italia, da Giletti la bomba di Zambon su Ranieri Guerra: la verità sul piano pandemico

Giletti rigira il libro tra le mani e piazza una stoccata al Ministro: “Perché è stato nascosto? Perché è stato ritirato dalle librerie? Il Ministro ha detto sempre che a causa della pandemia non ha potuto divulgare l’opera magna però la cosa straordinaria è che nel libro non c’è nulla che riguardi il piano pandemico. Nulla che riguardi questo punto. Io l’ho letto e non c’è niente sul piano pandemico. Parla di una task force, di un gotha che aveva risolto la pandemia e che invece non ha capito cosa stavamo vivendo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.