Salvini sfotte la Boldrini sulla pasta Molisana. E spuntano anche i tripolini della Coop

F. S. 06 gennaio 2021 a

a

a

Gustosissimo post di Matteo Salvini sulla pasta Molisana che ha fatto tanto inquietare la povera Laura Boldrini, assai indignata per quel colonialismo tanto abietto…Al leader della Lega non è parso vero di pubblicare una foto degli altrettanto gustosi “tripolini” delle Coop (rosse) e vedere l’effetto che fa: “Quando non fai in tempo ad accusare di "fascismo" le Abissine della Molisana e ti saltano fuori i Tripolini della Coop”, con tanto di emoticon sorridente e, diciamolo, irriverente. Il post scriptum è tutto politico nel meme di Salvini: “Se un piatto di pasta fa scattare al PD il tic "antifascista"... sentiranno aria di elezioni?”

E quando un leader è così in forma, può essere davvero che si senta profumo di voto anticipato…Sempre sul fronte della pasta Molisana, si è scatenata anche una mobilitazione di sostegno. L’associazione Area Rieti ha inviato una lettera alla MOLISANA spa per richiedere la donazione di una parte dei pacchi di pasta che verranno ritirati dal commercio, a seguito della polemica esplosa sui marchi abissine e tripoline. “Crediamo che al netto della sterile polemica - ha dichiarato Chicco Costini – nata sui marchi di produzione del pastificio di Campobasso, che aveva secondo i sacerdoti del pensiero unico, la colpa di ricordare la storia coloniale italiana, che, come altre epoche, secondo le vestali dell’antifascismo dovrebbe non solo essere misconosciuta ma anche definitivamente cancellata, sarebbe allucinante che quintali di pasta, a causa del loro nome, vengano ritirate dal mercato e buttate, mentre il popolo italiano vive la più grande crisi economica della sua storia. Onde evitare questo spreco, la nostra associazione ha richiesto che un quantitativo di questo prodotto possa esserci donato, al fine di poterlo distribuire alle famiglie italiane in difficoltà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.