Se Conte non è in grado toccherà ad altri. La spallata di Renzi al governo

Un Governo di scopo? «Non esistono governi di scopo. I governi sono fatti per governare, se Conte è in grado di farlo, lo faccia. Altrimenti toccherà ad altri». Così il leader di Italia viva Matteo Renzi, intervistato dal Tg3.

«Quando Conte è stato indicato come nuovo presidente del consiglio, lo abbiamo indicato anche noi pur di mandare a casa Salvini. Ma non si può governare solo contro. Adesso - ha aggiunto - bisogna dare risposte alla crisi economica, ai soldi che mettiamo nel Recovery che vanno ad aumentare il debito. Se il governo è in grado di fare, faccia. Il presidente Conte ha detto che verrà in Senato, quasi sfidandoci, lo aspettiamo».

