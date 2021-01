Recovery fund: pronto il raddoppio per la sanità. Ma il Mes è in agguato

05 gennaio 2021 a

a

a

Stanno raschiando il fondo del barile per evitare la crisi sul Recovery fund. I nove miliardi per la sanità stanno per essere miracolosamente raddoppiati a diciotto, anche se dovrà passare la nottata per i tecnici del ministro dell’economia Gualtieri per mettere in ordine i conti. Domattina il testo dovrà essere consegnato al premier Conte per il confronto – l’ennesimo – con i partiti della maggioranza in lite.

Poi, rispunta la questione Mes. I pentastelalti stanno in guardia perché non vogliono farsi imputare l’ulteriore cedimento, stavolta sul fondo salvaStati, che sarebbe esiziale per la tenuta dei gruppi parlamentari. A quanto pare, si trattarebbe di una specie di miniMes, pari a dodici miliardi. Ma anche su questo la risposta pentastellata sarebbe negativa. E, per ora, Conte non vuole litigare con i grillini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.