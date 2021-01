Vaccini, la Bellanova spara sul governo

04 gennaio 2021 a

La Bellanova sarebbe al governo, ma ecco che dice. In piena pandemia ci sono ministri di lotta e di governo. Una di questi è Teresa Bellanova che lancia in rete un video in cui ne canta su Arcuri come se appartenesse alle forze politiche di opposizione.

Dobbiamo #vaccinareh24. Dove sono i 3mila medici, i 12/13mila infermieri che dovevano essere chiamati per potenziare il piano vaccini? Il problema non è Arcuri, ma come si pensa di governare una fase così complessa. https://t.co/moyopdiUon https://t.co/6SKMvIrXWH — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) January 4, 2021

Basta ascoltarla per condividere quello che afferma. Ma un minuto dopo ti chiedi se è ancora ministro della Repubblica. E se lo è che ci sta a fare?

