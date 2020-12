Il notaio Becchetti è il nuovo responsabile della Lega a Roma

28 dicembre 2020 a

a

a

''Il notaio Alfredo Maria Becchetti è il nuovo responsabile della Lega di Roma''. La nomina arriva dal deputato Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega Lazio, che spiega: ''Il partito si apre alla società civile grazie alla strada tracciata da Matteo Salvini. Il nuovo responsabile della Lega, sostenuto e stimato dalle categorie professionali romane, è un attento conoscitore anche della pubblica amministrazione, infatti sono note le sue professionalità sulla semplificazione amministrativa. Farà certamente un ottimo lavoro insieme alla squadra capitolina della Lega non solo per le imminenti comunali, ma soprattutto per il presente e il futuro di Roma, che merita di essere amministrata con consapevolezza al fine di tornare ad essere Capitale'', conclude Durigon.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.