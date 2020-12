L'Aria che Tira, Matteo Renzi tiene aperto lo scontro con Giuseppe Conte: "Perché accentra"

Giada Oricchio 23 dicembre 2020 a

“Perché Conte accentra?”. Matteo Renzi ospite della puntata di mercoledì 23 dicembre di “L’Aria che Tira”, il talk sull’attualità condotta da Myrta Merlino su LA7, torna sulla delega ai Servizi Segreti, tema a lui caro e avvisa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “I Servizi Segreti devono essere guidati da un esperto che non può essere il Presidente del Consiglio, perché Conte accentra? In passato non era così. Glielo abbiamo chiesto nella lettera pubblicata da Repubblica e lui ha detto che ci risponderà, ma il Presidente del Consiglio sa che deve decidere cosa fare per il futuro prossimo. Ha fatto un anno con Salvini e secondo me non hanno fatto bene, quota 100 è stata un disastro per le nostre casse, poi c’è stato il Conte 2 completamente dedicato alla pandemia e tutto è stato in funzione di questa terribile vicenda, ora ci sono gli ultimi due anni e mezzo e Italia Viva ribadisce che gli oltre 209 miliardi di euro stanziati dall’Europa sono tantissimi, capitano una volta ogni 20 anni, non ci arriveranno mai più, per questo dico che vanno spesi bene. Non c'è mai stata una risposta così solidale da parte dell'Europa. Vogliamo sprecare tutti questi soldi? Se li sprechiamo ci siamo tagliati i piedi, per non dire altre cose. Se li buttiamo via, il conto lo pagano i figli”.

