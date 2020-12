Governo, Silvio Berlusconi avverte Giuseppe Conte sulla legge di Bilancio: "Non la votiamo"

22 dicembre 2020 a

a

a

"Noi non potremo ovviamente votare una legge di bilancio di cui non condividiamo le linee generali, né la fiducia ad un governo lontanissimo da noi". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando in videocollegamento i gruppi azzurri, avverte il premier Giuseppe Conte. "Possiamo dirci soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto per il lavoro autonomo, per le partite Iva, per i professionisti, per i commercianti e gli artigiani, per le categorie che più hanno sofferto le conseguenze della crisi". Poi l'ex premier invoca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Se il governo dovesse davvero cadere - ha aggiunto - sarà Mattarella a valutare la scelta più opportuna, se andare al voto o esplorare un'altra strada in Parlamento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.