Col bilancio dello Stato Di Maio incassa oltre 200 assunzioni alla Farnesina

Di Maio prepara una pletora di assunzioni alla Farnesina? Il dubbio c’è e lo fa venire l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approvato in commissione.

A firma dell’on. Suriano dei Cinque stelle, il testo ordina “di autorizzare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) ad assumere a tempo indeterminato, nell’anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale e 50 dipendenti della III area funzionale a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023”. I soldi li prelevano dall’articolo 209, quello delle marchette per i parlamentari.

Senza vergogna. Amaro il commento di Claudio Borghi della Lega, che ha portato allo scoperto la manovra dei Cinque stelle, indicando “l'emendamento più sfacciato approvato in bilancio”: “Già intravedo gli spumanti stappati fra gli unici non ancora sistemati del liceo di Di Maio”.

