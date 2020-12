Porro distrugge Conte, sul Natale solo minch**te

19 dicembre 2020 a

a

a

Nicola Porro scatenato contro le bugie di Giuseppe Conte sul Natale. Dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Porro prende la parola e asfalta il premier per quello che ha detto e soprattutto per le risposte non date ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi.

Innanzitutto Conte non ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano perché l'Italia è il Paese al mondo che ha più morti Covid. Senza parlare delle false promesse sulle chiusure di Natale. "Secondo Conte abbiamo tutti il Falcon dell'aeronautica militare per spostarci?". La cassa integrazione che manca per tutti chiude il cerchio di un bilancio di governo davvero disastroso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.